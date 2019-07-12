2019-07-12T14:11:36+03:00
Общество

В Ярославской области закрыли четыре мусорных полигона ТКО

У всех них истек срок эксплуатации
Полина ЗАЙЦЕВА
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Всего на территории региона находятся 14 полигонов по захоронению ТКО и один для промышленных отходов.Всего на территории региона находятся 14 полигонов по захоронению ТКО и один для промышленных отходов.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области закрыли четыре полигона, которые были предназначены для хранения твердых коммунальных отходов. Всего на территории региона находятся 14 полигонов по захоронению ТКО и один для промышленных отходов. Первым был закрыт полигон «Спектр», находящийся в районе Красной деревни недалеко от Переславля-Залесского.

- На нем проведен один из этапов рекультивации: сделана отсыпка инертным материалом лицевой части площадки, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. На данный момент в Минприроды РФ идет экспертиза проекта - предложение о включении этого объекта в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», - уточнили в Правительстве региона.

В Переславском районе закрыли полигон, расположенный в Заладьевском участковом лесничестве. Сообщается, что строительство нового объекта по захоронению отходов на границе Ростовского и Переславского районов не планируется. Кроме того, из эксплуатации выведены полигон «Пошехонье», расположенный в Пошехонском муниципальном районе, и полигон «Теплоэлектросервис», который находится в Некрасовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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