В Ярославле обсудили программу празднования 1010-летия города

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-12T12:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Ярославля впервые обсудили концепцию празднования 1010-летия Ярославля. По задумке – это должен быть целый комплекс мероприятий, которые будут проводиться в городе в течение всего года.

- Празднование дня города состоится 30 мая 2020 года, программа праздника получила рабочее название «Это наш город», - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - В основе многих событий будут фигурировать числа «1010» и «10».

В течение года Ярославль будет позиционироваться через 10 различных направлений. Среди них есть такие как «Город добра», «Город чемпионов», «Город мастеров», «Город будущего». Кроме того, в Ярославле хотят провести тематические конкурсы «10 лучших предприятий», «10 лучших спортсменов», «10 лучших дворов», «10 лучших магазинов» и «10 лучших кафе».

ИСТОЧНИК KP.RU