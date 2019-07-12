2019-07-12T12:24:52+03:00
Общество

Ярославский школьник завоевал серебро на международном инженерном чемпионате

Богдан Сергеев, учащийся в 33 школе, представил модель развития будущего электроснабжения городов острова Сахалин
Полина ЗАЙЦЕВА
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Команда «Баня», капитаном которой был юный ярославский талант, была сборной.Команда «Баня», капитаном которой был юный ярославский талант, была сборной.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославль вернулся ученик 33 школы, завоевавший серебро на финале Школьной лиги седьмого Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который проходил в Тюменском индустриальном университете. Участники должны были представить на конкурсе идеи электроснабжения конкретных городов России в 2030 году.

- Участвовать в чемпионате «CASE-IN» меня подтолкнула любовь к энергетике. Надеюсь, она станет делом моей жизни. Я доволен выступлением нашей команды, но всегда есть к чему стремиться. В следующем году планируем участвовать в Студенческой лиге «CASE-IN», - рассказал капитан команды из Ярославля Богдан Сергеев.

Команда «Баня», капитаном которой был юный ярославский талант, была сборной. В ее состав входили ребята из Екатеринбурга, Ярославля и Москвы. Серебряные призеры разработали модель развития будущего электроснабжения городов острова Сахалин

ИСТОЧНИК KP.RU

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