2019-07-12T12:01:37+03:00
Общество

В Угличе разыскивают водителя, виновного в аварии с пострадавшими

В Результате ДТП женщина оказалась в реанимации, а ее пассажир госпитализирован с травмами
Полина ЗАЙЦЕВА
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Виновник аварии скрылся с места ДТП, на него уже завели уголовное дело.Виновник аварии скрылся с места ДТП, на него уже завели уголовное дело.
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В Угличе 11 июля около семи часов вечера на перекрестке Ленинского шоссе и улицы Заводская произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2112 не пропустил на перекрестке поворачивающую машину «Рено», у которой было преимущество. Преступник влетел в иномарку, после чего «Рено» выбросило с дороги в дерево.

- В результате ДТП 39-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, госпитализирована в реанимационное отделение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Кроме того, с травмами в больницу доставлен 17-летний пассажир данного автомобиля.

Виновник аварии скрылся с места ДТП, на него уже завели уголовное дело. Преступник объявлен в розыск для дальнейшего привлечения к ответственности. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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