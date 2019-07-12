Синоптики рассказали, когда в Ярославль вновь вернутся солнце и тепло
Это произойдет ближе к концу июля
Согласно прогнозу, начиная с 22 июля столбик термометра не опустится ниже 23 градусов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Синоптики пообещали, что в центральную часть России вновь вернется тепло. Жару стоит ждать и в Ярославле, однако, не очень скоро.
Согласно прогнозу, начиная с 22 июля столбик термометра не опустится ниже 23 градусов. В последнюю неделю этого месяца на территории города почти не будет дождей.
Однако предстоящая неделя принесет в Ярославль проливные ливни и облачность. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов. Уже привычно напоминаем: выходя на улицу, не забудьте взять с собой зонт.
ИСТОЧНИК KP.RU