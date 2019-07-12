2019-07-12T11:34:03+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Ярославль вновь вернутся солнце и тепло

Это произойдет ближе к концу июля
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Согласно прогнозу, начиная с 22 июля столбик термометра не опустится ниже 23 градусов.Согласно прогнозу, начиная с 22 июля столбик термометра не опустится ниже 23 градусов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики пообещали, что в центральную часть России вновь вернется тепло. Жару стоит ждать и в Ярославле, однако, не очень скоро.

Согласно прогнозу, начиная с 22 июля столбик термометра не опустится ниже 23 градусов. В последнюю неделю этого месяца на территории города почти не будет дождей.

Однако предстоящая неделя принесет в Ярославль проливные ливни и облачность. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов. Уже привычно напоминаем: выходя на улицу, не забудьте взять с собой зонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24