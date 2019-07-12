В Заволжском районе Ярославля ларек на Клубной оштрафовали за продажу спиртного

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-12T11:17:20+03:00

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Власти Ярославля борются не только за здоровый сон горожан, но и за их здоровые тело и дух. Чиновники вместе с полицейскими прошли по Заволжскому району, чтобы купить немного выпивки там, где это запрещено. И, к всеобщему удивлению, смогли это сделать.

Так, на улице Клубной нашли ларек, который продавал предположительно паленый алкоголь. Здесь изъяли почти 25 литров спиртного без документов. Выпивку продавала женщина-предприниматель, до которой явно очень плохо доходит: за прошлый год на нее составляли целых десять протоколов. За нарушение правил продажи алкогольной продукции штраф – 138,5 тысяч рублей.

Чтобы найти, где закупиться еще, далеко ходить не пришлось: на этой же улице нашли магазин, где торговали сомнительным спиртным. Изъяли 6,5 литров паленки. Преступника уже ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU