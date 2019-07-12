В Ярославле заработала горячая линия по вопросам приема в 10 классы

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-12T09:46:28+03:00

А информация о количестве свободных мест в этих классах размещена на сайте мэрии областного центра

Изменить размер текста: A A

В школах региона продолжается прием в 10 классы. В будущем 2019/2020 учебном году в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для старшеклассников организуется профильное обучение: открываются гуманитарные, естественно-научные, социально-экономические, технологические и универсальные классы.

– Особое внимание к теме поступления в 10 класс сейчас во многом связано с тем, что часть выпускников подали заявления сразу в несколько школ, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – По мере того, как ребята будут определяться с выбором, прояснится ситуация с настоящей заполненностью 10-х классов. Это произойдет во второй половине июля. После этого начнется дополнительный индивидуальный отбор.

В департаменте образования мэрии Ярославля разъяснили, что возможность проходить обучение в 10 классе будет обязательно предоставлена. Для консультирования выпускников и родителей работает горячая линия по телефону: 40-51-15.

ИСТОЧНИК KP.RU