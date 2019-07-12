В Ярославле от владельцев собак и лошадей потребуют справки об умении обращаться с животными

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-12T08:24:07+03:00

В каком виде будет предъявлена справка об умении владельца обращаться с животным неважно, главное, чтобы она была. Фото: Евгения ГУСЕВА

Какая организация ее выдаст, для городских властей неважно

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Такое решение вчера, 11 июля, принял муниципалитет Ярославля.

Речь в документе идет об организаторах мероприятий и аттракционов, где заняты животные, если мероприятия проводятся на улицах города. Для городских властей, уточнила первый заместитель мэра Алла Кибец, представляя свою очередную инициативу депутатам, совершенно неважно, какая организация выдала справку.

Хоть конно-спортивная школа, хоть ветеринарное учреждение. Неважно, и в каком виде будет предъявлена справка: в бумажном, или электронном – главное, чтобы она подтверждала умение владельца обращаться с животными.

А вот вопрос об уборке лошадиных фекалий с улиц областного центра

пока остался не решен. Введение штрафы для нерадивых владельцев - это уже уровень Госдумы, объяснил председатель муниципалитета Артур Ефимов.

ИСТОЧНИК KP.RU