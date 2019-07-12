2019-07-12T07:18:04+03:00
Общество

В Рыбинске изменится движение общественного транспорта в связи с ремонтом Крестовой улицы

Это коснется автобусов и троллейбусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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С 11 июля в Рыбинске на улице Крестовой начались ремонтные работы. В связи с этим будет временно прекращено движение транспорта и изменены схемы движения автобусов и троллейбусов.

Посадка и высадка пассажиров будет проходить на Бульварной улице в районе дома №3.

Автобусы №1, 2, 3, 5, 10, 15, 29, 8-т, 18-т, 33-т, 108, 107, 109, 114, 179, 180 начнут двигаться по улицам Пушкина, Герцена, Бульварной улице, а далее продолжат путь по своим маршрутам. В обратную сторону схема движения такая же.

Автобусы № 8, 11, 19, 20 сажать и высаживать пассажиров будут на Бульварной улице рядом с домом №3.

Троллейбусы № 1, 4, 5, 6 будут идти по улицам Пушкина, Герцена, Горького и далее по своим обычным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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