В Ярославле будет увеличена площадь Осташинского кладбища
К его территории присоединят десять гектаров
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Власти Ярославля приняли решение присоединить к территории Осташинского кладбища участок в десять гектаров. Для этого пришлось обустроить буферную зеленую зону вдоль Дорожной улицы.
На настоящий момент это единственное кладбище в городе, которое открыто для захоронений. Остальные девять пригодны лишь для подзахоронения.
— Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки направлен на решение вопросов местного значения – обеспечение возможности предоставления муниципальных ритуальных услуг, — рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.
ИСТОЧНИК KP.RU