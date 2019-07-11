2019-07-11T22:27:53+03:00
Общество

В Ярославле будет увеличена площадь Осташинского кладбища

К его территории присоединят десять гектаров
Екатерина РЯБЦЕВА
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Власти Ярославля приняли решение присоединить к территории Осташинского кладбища участок в десять гектаров. Для этого пришлось обустроить буферную зеленую зону вдоль Дорожной улицы.

На настоящий момент это единственное кладбище в городе, которое открыто для захоронений. Остальные девять пригодны лишь для подзахоронения.

— Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки направлен на решение вопросов местного значения – обеспечение возможности предоставления муниципальных ритуальных услуг, — рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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