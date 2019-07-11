Жительница Ярославля лишилась французского авто из-за долгов по кредиту
Банк забрал машину с помощью судебных приставов
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославна накопила по кредиту большой долг в 560 тысяч рублей. Приставы неоднократно отправляли девушке извещения и предупреждали о последствиях, но она была равнодушна и не проявляла активности. Вдруг выяснилось, что у должницы имеется автомобиль.
Был вызван эвакуатор. В этот день судебные приставы снова решили поговорить с ярославной, но дверь по-прежнему никто не открыл. Соседи сказали, что неплательщица дома, и припаркованная под окнами машина ее.
Автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли. Реализовать с торгов его не получилось, и банк забрал «Пежо» в счет долга.
ИСТОЧНИК KP.RU