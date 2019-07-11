В Ярославле на деньги застройщика снесут 42 аварийных дома
В мэрии отметили, что уже есть планы по благоустройству данных территорий
На сегодняшний день сотрудники администрации решили вопросы, связанные со сносом, с большинством собственников.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле планируют приступить к сносу аварийных и расселенных домов. На сегодняшний день сотрудники администрации решили вопросы, связанные со сносом, с большинством собственников.
- Старый дом №2 по улице 1-й Приволжской расселен, но его пока не снесли. В доме №4 по той же улице решается вопрос с оставшимся собственником, - уточнили в Правительстве Ярославской области.
Всего на территории города планируют снести 42 ветхих дома. По официальной информации, все работы будут проводиться на деньги застройщика, инвестор уже найден. У чиновников уже есть планы по благоустройству освобожденной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU