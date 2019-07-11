В Рыбинске впервые пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-11T16:53:21+03:00

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В Рыбинске впервые состоится чемпионат по спортивному сбору мусора. Благодаря активному развитию волонтерского спортивно-экологического движения появилась подобная форма субботников. Площадкой для проведения соревнований станет территория реки Дресвянки в районе дома десять на улице Вагонной. Для участия в мероприятии уже зарегистрировались семь команд.

- По правилам соревнований в течение полутора часов команды из пяти человек будут на скорость собирать мусор. На финише судейская команда оценит объем мусора, собранный непосредственно самой командой в границах отведенного участка, в соответствии с установленной системой баллов, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Так будут определён победитель. После мероприятия собранные отходы вывезет специализированный автотранспорт для отправки на дальнейшую переработку и утилизацию.

Победителям вручат дипломы и призы, а всем участникам выдадут грамоты и памятные подарки. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 24 июля. Участники мероприятия должны быть старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU