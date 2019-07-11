2019-07-11T16:53:21+03:00
Общество

В Рыбинске впервые пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора

Мероприятие запланировано на 27 июля
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Площадкой для проведения соревнований станет территория реки Дресвянки.Площадкой для проведения соревнований станет территория реки Дресвянки.Фото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске впервые состоится чемпионат по спортивному сбору мусора. Благодаря активному развитию волонтерского спортивно-экологического движения появилась подобная форма субботников. Площадкой для проведения соревнований станет территория реки Дресвянки в районе дома десять на улице Вагонной. Для участия в мероприятии уже зарегистрировались семь команд.

- По правилам соревнований в течение полутора часов команды из пяти человек будут на скорость собирать мусор. На финише судейская команда оценит объем мусора, собранный непосредственно самой командой в границах отведенного участка, в соответствии с установленной системой баллов, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Так будут определён победитель. После мероприятия собранные отходы вывезет специализированный автотранспорт для отправки на дальнейшую переработку и утилизацию.

Победителям вручат дипломы и призы, а всем участникам выдадут грамоты и памятные подарки. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 24 июля. Участники мероприятия должны быть старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Ярославля лишилась французского авто из-за долгов по кредиту
В Ярославле на деньги застройщика снесут 42 аварийных дома
В Ярославле запретили смотреть телевизор после 22 часов
В Ярославле нашли и демонтировали опасный для детей надувной батут
В Ярославле приостановили стройку кинотеатра в зоне ЮНЕСКО
Со своим уставом: Алла Кибец рассказала об изменениях в главном документе Ярославля
В Мышкине прошли масштабные антитеррористические учения «Вихрь-Мышкин – 2019»
Куда смотрят коммунальщики: ярославская крыса ходит по канату без страховки
В Ярославле осудили серийного телефонного мошенника из Тольятти
Рыбинец пытался доставить в колонию наркотики и мобильные зарядки
Приставы пришли в магазин к ярославскому бизнесмену и арестовали дорогую обувь
Оторвало кузов и кабину: под Ярославлем столкнулись две газели
В ярославском департаменте образования отказались комментировать массовое увольнение директоров «элитных» школ
В лесу под Ярославлем нашли обездвиженного 82-летнего пенсионера
В Ярославле образовалась пробка от Октябрьской площади до проспекта Авиаторов
В Рыбинске освятили и спустили на воду новый корабль для Росгвардии
В Рыбинске управляющая компания самовольно снесла детский городок