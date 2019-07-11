В Ярославле нашли и демонтировали опасный для детей надувной батут

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-11T16:04:36+03:00

Аттракцион не соответствовали технике безопасности. Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.

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В Ярославле в рамках всероссийской акции «Безопасность детства 2019» аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области была проведена проверка на предмет соблюдения безопасности детей на аттракционах. Внимание ревизоров привлек надувной батут Доронинского рынка.

- Аттракцион не соответствовали технике безопасности: батуты были ненадежно закреплены, электрика проходила прямо по улице без щитка, отсутствовали эксплуатационные документы и медицинские книжки персонала, - говорится на странице Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области в Фейсбуке.

По результатам проверки было составлено заключение о всех найденных нарушениях. Детский аттракцион демонтировали. Он больше не представляет угрозы для жизни и здоровья детей.

ИСТОЧНИК KP.RU