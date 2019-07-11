Со своим уставом: Алла Кибец рассказала об изменениях в главном документе Ярославля
Заместитель мэра Ярославля Алла Кибец анонсировала очередные нововведения. На этот раз они коснутся главного документа города – Устава.
— Данные изменения разработаны мэрией с целью приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством. Проектом предлагается уточнить отдельные положения, — рассказала заммэра.
Изменяется процедура отставки мэра по собственному желанию. Если глава города решит уйти в отставку, то он должен написать заявление и подать его в муниципалитет. Полномочия градоначальника прекратятся с той даты, которую он укажет в заявлении.
Также теперь орган местного самоуправления может перепланировать не только жилые помещения, но и нежилые. И, кроме этого, муниципалитет не будет согласовывать заключение трудового договора с первым заместителем мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU