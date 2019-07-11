Со своим уставом: Алла Кибец рассказала об изменениях в главном документе Ярославля

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-11T14:51:17+03:00

Муниципалитет не будет согласовывать заключение трудового договора с первым заместителем мэра Фото: Мэрия Ярославля

Мэр сможет уйти в отставку в тот же день, когда напишет заявление

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Заместитель мэра Ярославля Алла Кибец анонсировала очередные нововведения. На этот раз они коснутся главного документа города – Устава.

— Данные изменения разработаны мэрией с целью приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством. Проектом предлагается уточнить отдельные положения, — рассказала заммэра.

Изменяется процедура отставки мэра по собственному желанию. Если глава города решит уйти в отставку, то он должен написать заявление и подать его в муниципалитет. Полномочия градоначальника прекратятся с той даты, которую он укажет в заявлении.

Также теперь орган местного самоуправления может перепланировать не только жилые помещения, но и нежилые. И, кроме этого, муниципалитет не будет согласовывать заключение трудового договора с первым заместителем мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU