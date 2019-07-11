2019-07-11T14:23:48+03:00
Общество

В Мышкине прошли масштабные антитеррористические учения «Вихрь-Мышкин – 2019»

По легенде учений террористы захватили автобус с туристами на мышкинской паромной переправе
Полина ЗАЙЦЕВА
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В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, а также специалисты МЧС.В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, а также специалисты МЧС.Фото: Правительство Ярославской области
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В Мышкине Ярославской области 10 июля прошли масштабные тактико-специальные антитеррористические учения «Вихрь-Мышкин – 2019». По легенде мероприятия, террористы захватили автобус с туристами на мышкинской паромной переправе.

- Антитеррористическая группировка сил и средств оперативного штаба отработала алгоритмы совместных действий, в результате которых злоумышленники были обезврежены, а заложники освобождены, - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области.

В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, а также специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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