2019-07-11T14:05:46+03:00
Общество

Куда смотрят коммунальщики: ярославская крыса ходит по канату без страховки

Грызун залез на провода электросети и перемещается от дома к дому
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Юля КириченкоФОТО: Юля Кириченко
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В группе «Жесть Ярославль» Вконтакте появились кадры странного явления. Крыса залезла на провода и пыталась по ним перемещаться. Все это происходило на улице Свердлова.

– «Цирк дю Солей» отдыхает, – подписала свое фото автор.

Но актеры «Цирка солнца» принципиально выступают без животных. Возможно, это ярославский вариант шоу.

Пользователи сети возмутились поведением грызуна.

– Крысы по крышам, в воде паразиты, дороги как после войны, везде мусор, лоси бегают, совы летают, во живём, – так по мнению горожан выглядит ярославская действительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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