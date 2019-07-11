Куда смотрят коммунальщики: ярославская крыса ходит по канату без страховки
Грызун залез на провода электросети и перемещается от дома к дому
ФОТО: Юля Кириченко
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В группе «Жесть Ярославль» Вконтакте появились кадры странного явления. Крыса залезла на провода и пыталась по ним перемещаться. Все это происходило на улице Свердлова.
– «Цирк дю Солей» отдыхает, – подписала свое фото автор.
Но актеры «Цирка солнца» принципиально выступают без животных. Возможно, это ярославский вариант шоу.
Пользователи сети возмутились поведением грызуна.
– Крысы по крышам, в воде паразиты, дороги как после войны, везде мусор, лоси бегают, совы летают, во живём, – так по мнению горожан выглядит ярославская действительность.
ИСТОЧНИК KP.RU