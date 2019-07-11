В Ярославле осудили серийного телефонного мошенника из Тольятти

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-11T14:05:03+03:00

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В Ярославле осудили 30-летнего телефонного мошенника из Тольятти. Установлено, что в ноябре и декабре 2016 года, а также январе 2017 года мужчина звонил ярославцам и представлялся сотрудником полиции. Преступник сообщал, что сыновья потерпевших сбили на дороге людей, в результате чего те погибли.

- Затем под предлогом освобождения от уголовной ответственности путем обмана он требовал от пожилых людей 85, 200 и 110 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Будучи введенными в заблуждение потерпевшие переводили указанные выше суммы на номера телефонов обвиняемого. Похищенные денежные средства обвиняемый тратил по своему усмотрению.

Стоит отметить, что для того, чтобы преступник смог присутствовать на суде, его пришлось этапировать из Республики Татарстан. Дело в том, что там мужчина был осужден за 34 эпизода мошенничества в апреле 2017 года, а также за 51 эпизод в декабре того же года. В Ярославле преступника приговорили к семи годам заключения в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU