Приставы пришли в магазин к ярославскому бизнесмену и арестовали дорогую обувь

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-11T13:23:36+03:00

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Ярославские судебные приставы пришли в магазин к местному бизнесмену. Он задолжал своей коллеге 27 тысяч рублей. Про долг ярославец помнил, но отдавать его не спешил. Тогда представители власти заявились на его территорию, арестовали и изъяли 5 пар туфель. Мера подействовала на мужчину, и он обещал все оплатить. Если предприниматель снова забудет, то обувь реализуют в счет задолженности.

Последнее время приставы все чаще арестовывают одежду. Недавно они пришли в салон свадебных и вечерних платьев. Стоит отметить, что эта мера очень действенная – должники тут же берутся за голову.

ИСТОЧНИК KP.RU