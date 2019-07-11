Приставы пришли в магазин к ярославскому бизнесмену и арестовали дорогую обувь
Мужчина задолжал своей знакомой
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославские судебные приставы пришли в магазин к местному бизнесмену. Он задолжал своей коллеге 27 тысяч рублей. Про долг ярославец помнил, но отдавать его не спешил. Тогда представители власти заявились на его территорию, арестовали и изъяли 5 пар туфель. Мера подействовала на мужчину, и он обещал все оплатить. Если предприниматель снова забудет, то обувь реализуют в счет задолженности.
Последнее время приставы все чаще арестовывают одежду. Недавно они пришли в салон свадебных и вечерних платьев. Стоит отметить, что эта мера очень действенная – должники тут же берутся за голову.
ИСТОЧНИК KP.RU