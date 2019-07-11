Оторвало кузов и кабину: под Ярославлем столкнулись две газели

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-11T12:56:55+03:00

Один из водителей нуждается в амбулаторном лечении. Фото: Дмитрий Горельченков\vk.com

Изменить размер текста: A A

Под Ярославлем на автодороге «Ярославль-Рыбинск» около половины десятого утра произошла страшная авария. Дорогу не поделили две газели. В результате столкновения, у одной из машин от каркаса полностью оторвало кузов и кабину.

- Один из водителей госпитализирован, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU