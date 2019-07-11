2019-07-11T12:15:16+03:00
Общество

В лесу под Ярославлем нашли обездвиженного 82-летнего пенсионера

Мужчина пошел за грибами, заблудился и несколько дней провел в лесу
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина ушел в лес и никого не предупредилМужчина ушел в лес и никого не предупредилФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Даниловском районе Ярославской области 10 июля в лесу сотрудники полиции нашли обездвиженного 82-летнего пенсионера. Первой дедушку заметила женщина, которая ехала мимо на электричке. Она обратилась в полицию, после чего на место прибыли сотрудники органов.

- В ходе поисковых мероприятий в районе станции Догадцево был обнаружен мужчина, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пенсионер пояснил полицейским, что пошел за грибами, заблудился и несколько дней пытался найти дорогу домой. О том, что пошел за грибами никому из знакомых не сказал. Полицейские на носилках вынесли дедушку из леса, у мужчины диагностирован перелом плеча. Состояние пенсионера оценивается как удовлетворительное.

Под Ярославлем спасли травмированного грибника.Видео: УМВД России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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