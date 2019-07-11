В Ярославле образовалась пробка от Октябрьской площади до проспекта Авиаторов
В Ярославле из-за ремонтных работ на Заволжском мосту вновь образовалась гигантская пробка. Вереница машин тянется от Октябрьской площади до середины проспекта Авиаторов.
- Почему везде дороги делают ночью, когда машин нет, а в Ярославле всегда начинают в час пик, - пишут в социальных сетях возмущенные жители. - Многие люди идут через мост пешком. Весь район в ярости!
Согласно сервису «Яндекс.Карты» длина затора составляет около четырех километров. Некоторые автомобилисты простояли в пробке уже более полутора часов.
Дорожникам, мимо которых проезжают разъяренные участники многочасовой пробки, не позавидуешьФото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU