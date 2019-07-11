В Ярославле образовалась пробка от Октябрьской площади до проспекта Авиаторов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-11T11:25:15+03:00

Многие люди идут через мост пешком. Фото: Роман РЫЖИКОВ

Люди стоят в ней более полутора часов

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В Ярославле из-за ремонтных работ на Заволжском мосту вновь образовалась гигантская пробка. Вереница машин тянется от Октябрьской площади до середины проспекта Авиаторов.

- Почему везде дороги делают ночью, когда машин нет, а в Ярославле всегда начинают в час пик, - пишут в социальных сетях возмущенные жители. - Многие люди идут через мост пешком. Весь район в ярости!

Согласно сервису «Яндекс.Карты» длина затора составляет около четырех километров. Некоторые автомобилисты простояли в пробке уже более полутора часов.

Дорожникам, мимо которых проезжают разъяренные участники многочасовой пробки, не позавидуешьФото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU