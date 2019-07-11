В Рыбинске освятили и спустили на воду новый корабль для Росгвардии

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-11T11:16:52+03:00

Участие в торжественном мероприятии приняли представители регионального правительства и служащие Росгвардии. Фото: Росгвардия по Ярославской области.

Судно предназначено для борьбы с диверсионно-террористическими силами на воде

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В Рыбинске состоялась торжественная церемония спуска на воду нового катера «Грачонок», предназначенного для Росгвардии. Участие в торжественном мероприятии приняли представители регионального правительства и служащие Росгвардии.

- Это уже второй из серии противодиверсионных катеров проекта «Грачонок», построенный на производственных мощностях Рыбинского судостроительного завода «Вымпел», - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

Перед спуском на воду судно освятили. Кроме того, когда «Грачонок» оказался в акватории, об его борт, по старой традиции, разбили бутылку шампанского.

ИСТОЧНИК KP.RU