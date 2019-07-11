Дачница из Ярославской области пострадала от вора, который украл кабель
Женщина обратилась в полицию
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В Ростовском районе у 61-летней местной жительницы неизвестные разбили в дачном домике и украли электропроводку. Ущерб составил 3 тысячи рублей.
Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен житель города Ростов-Великий 1991 года рождения, – сообщили в ведомстве.
Он нигде не работает, а ранее судим не был. Грабитель во всем сознался и рассказал, что нуждался в деньгах. Кабель он продал, а вырученные средства потратил на свои нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU