Дачница из Ярославской области пострадала от вора, который украл кабель

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-11T09:06:40+03:00

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В Ростовском районе у 61-летней местной жительницы неизвестные разбили в дачном домике и украли электропроводку. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен житель города Ростов-Великий 1991 года рождения, – сообщили в ведомстве.

Он нигде не работает, а ранее судим не был. Грабитель во всем сознался и рассказал, что нуждался в деньгах. Кабель он продал, а вырученные средства потратил на свои нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU