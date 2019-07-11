2019-07-11T07:44:26+03:00
Общество

В Рыбинске меняют входную группу в ДК «Переборы»

Также ремонтные работы запланированы в ДК «Волжский» и «Слип»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Стоимость входной группы вместе с работами составляет 315 тысяч рублейСтоимость входной группы вместе с работами составляет 315 тысяч рублейФото: Администрация Рыбинска
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Во дворце культуры «Переборы» меняют входную группу. Ее стоимость вместе с работами составляет 315 тысяч рублей. Деньги были выделены из регионального бюджета в рамках программы «Решаем вместе». Кроме этого, небольшое финансирование поступило от местных властей.

На сегодняшний день уже куплены материалы, и подрядчик демонтирует старые двери.

Входная группа любого учреждения социального блока, в том числе Дворца культуры, должна быть в хорошем приглядном состоянии, а также адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, поделилась заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

В рамках программы будут также проведены ремонтные работы в ДК «Волжский» и ДК «Слип».

ИСТОЧНИК KP.RU

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