В Рыбинске меняют входную группу в ДК «Переборы»

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-11T07:44:26+03:00

Также ремонтные работы запланированы в ДК «Волжский» и «Слип»

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Во дворце культуры «Переборы» меняют входную группу. Ее стоимость вместе с работами составляет 315 тысяч рублей. Деньги были выделены из регионального бюджета в рамках программы «Решаем вместе». Кроме этого, небольшое финансирование поступило от местных властей.

На сегодняшний день уже куплены материалы, и подрядчик демонтирует старые двери.

Входная группа любого учреждения социального блока, в том числе Дворца культуры, должна быть в хорошем приглядном состоянии, а также адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, поделилась заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

В рамках программы будут также проведены ремонтные работы в ДК «Волжский» и ДК «Слип».

ИСТОЧНИК KP.RU