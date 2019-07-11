В Рыбинске меняют входную группу в ДК «Переборы»
Во дворце культуры «Переборы» меняют входную группу. Ее стоимость вместе с работами составляет 315 тысяч рублей. Деньги были выделены из регионального бюджета в рамках программы «Решаем вместе». Кроме этого, небольшое финансирование поступило от местных властей.
На сегодняшний день уже куплены материалы, и подрядчик демонтирует старые двери.
Входная группа любого учреждения социального блока, в том числе Дворца культуры, должна быть в хорошем приглядном состоянии, а также адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, поделилась заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.
В рамках программы будут также проведены ремонтные работы в ДК «Волжский» и ДК «Слип».
ИСТОЧНИК KP.RU