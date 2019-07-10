Житель Ярославля подметал территорию храма из-за долгов по алиментам и стал другим человеком

СЕГОДНЯ 21:47 2019-07-10T21:47:17+03:00

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Ярославец накопил долг по алиментам в 500 тысяч. Судебные приставы не раз говорили ему об административной и уголовной ответственности, но мужчина игнорировал предупреждения. Однако в рамках исполнительного производства дело все-таки возбудили. Суд признал безответственного отца виновным и назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ. Теперь должник подметает территорию храма и общается с воцерквленными людьми. Он уже решил, что когда у него появится свободное время, то будет уделять время детям, отдаст долг и начнет ходить на службы.

ИСТОЧНИК KP.RU