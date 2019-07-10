2019-07-10T19:52:49+03:00
Происшествия

Приехал на заправку и достал настоящий пистолет: в Ярославле директор транспортной компании угрожал бывшим сотрудникам за кражу топливной карты

Он получил условный срок вместе с недобросовестными сотрудниками
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле осудили 38-летнего мужчину, который является директором и единственным учредителем транспортной компании, занимающейся грузоперевозками.

Четыре года назад один из водителей компании уволился, но не сдал свою топливную карту. Вместе с бывшим коллегой они продавали с карты бензин за наличные деньги, но по заниженной цене. Со счета компании их директора тем временем утекали средства. Мужчина разозлился и решил выявить, кто из его работников так поступает.

Когда он узнал, что на одной из АЗС проходит заправка по топливной карте, он приехал туда вместе с родственниками. Там то ярославец и встретился с уволенным сотрудником, который продавал топливо водителю грузовика. Директор пришел в ярость, достал пистолет и угрожал убийством, затем побил бывшего работника, потребовав возмещения ущерба. Испугавшиеся мужчины отдали ему грузовик с полуприцепом и легковую машину, общей стоимостью почти в 1,5 миллиона рублей.

Были возбуждены уголовные дела на всех участников конфликта. Директора компании приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафу в 100 тысяч рублей.

– Наряду с этим бывшие водители были осуждены за совершение покушения на тайное хищение дизельного топлива группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, к условному лишению свободы, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ярославля подметал территорию храма из-за долгов по алиментам и стал другим человеком
Ярославец ошибся и жестоко убил собутыльника умершего отца
Режим Кибец: в мэрии Ярославля запретили «Ночь музеев»
Над Усадьбой Сорокина в Ярославле может нависнуть огромная многоэтажка
В Ярославле продолжается капитальный ремонт домов
Из-за долгов Ярославна лишилась своего авто прямо день рождения
На территории Ярославской области появится огромное поле для гольфа
В Ярославле задержали пьяного водителя, уже лишенного прав за пьяную езду
Суд оправдал бывшего директора школы-интерната Ларису Шельбах
В Ярославле после нескольких ливней затопило Республиканский проезд
В Ярославской области в сарае нашли тело 11-летней девочки
Ярославского предпринимателя подозревают в невыплате зарплат работникам
В Ярославской области осудят женщину, чей сын выпал из окна третьего этажа
Ярославские выпускники превзошли одиннадцатиклассников прошлых лет
Нападающий «Эдмонтона» Тай Рэтти усилит ярославский «Локомотив»