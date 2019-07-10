2019-07-10T17:49:15+03:00
Происшествия

Ярославец ошибся и жестоко убил собутыльника умершего отца

Мужчина думая, что тот виновен в смерти близкого родственника
Роман РЫЖИКОВ
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Убийца несколько раз всадил нож в голову своей жертвеУбийца несколько раз всадил нож в голову своей жертвеФото: Роман РЫЖИКОВ
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Как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь. Если бы молодой ярославец руководствовался народной мудростью и добавил к ней немного трезвого рассудка, то не загубил бы сразу две жизни – свою и чужую. 29-летний мужчина убил другого из мести, но оказалось, он ошибся.

Убийца пришел к 43-летнему собутыльнику отца с одной только целью – отомстить за смерть его. С собой у него был нож, которым он нанес множество ударов в голову и тело своему обидчику. Мужчина скончался на месте. Через какое-то время преступника задержали, началось уголовное дело. Злоумышленник рассказал полицейским о своих мотивах, но приятель погибшего родственника оказался ни при чем – отец убийцы скончался из-за собственных болезней.

На суде ярославец так и не признал свою вину, но услышал приговор: 12 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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