Над Усадьбой Сорокина в Ярославле может нависнуть огромная многоэтажка
В самом центре Ярославля может появиться многоэтажка. Причем, не просто в центре, а в историческом: тень от 7-этажного здания падет на Усадьбу Сорокина. На Большой Октябрьской 48-б уже виднеется первый этаж.
Сейчас строительство приостановлено: областной суд по иску ярославской прокуратуры признал разрешение на строительство многоквартирного дома незаконным. Однако, застройщик настроен решительно и пытается получить новое разрешение.
- Новый объект строительства будет оказывать негативное воздействие на расположенный рядом памятник "Усадьба Сорокина" и на универсальную ценность объекта всемирного наследи, - считает градозащитница Ольга Мазанова. - Жители намерены обратиться за помощью в Министерство культуры РФ и комиссию РФ по делам Юнеско.
Фото: Ольга Мазанова/facebook.com
ИСТОЧНИК KP.RU