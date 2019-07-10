Над Усадьбой Сорокина в Ярославле может нависнуть огромная многоэтажка

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-10T16:06:30+03:00

Уже и проект есть, и даже подземный и первый этажи

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В самом центре Ярославля может появиться многоэтажка. Причем, не просто в центре, а в историческом: тень от 7-этажного здания падет на Усадьбу Сорокина. На Большой Октябрьской 48-б уже виднеется первый этаж.

Сейчас строительство приостановлено: областной суд по иску ярославской прокуратуры признал разрешение на строительство многоквартирного дома незаконным. Однако, застройщик настроен решительно и пытается получить новое разрешение.

- Новый объект строительства будет оказывать негативное воздействие на расположенный рядом памятник "Усадьба Сорокина" и на универсальную ценность объекта всемирного наследи, - считает градозащитница Ольга Мазанова. - Жители намерены обратиться за помощью в Министерство культуры РФ и комиссию РФ по делам Юнеско.

Фото: Ольга Мазанова/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU