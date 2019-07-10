В Ярославле продолжается капитальный ремонт домов

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-10T16:02:00+03:00

Почти завершены работы в многоэтажках на Тутаевском шоссе и Московском проспекте

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В Ярославле продолжается капительный ремонт многоквартирных домов. В настоящий момент на 27 объектах в плановом режиме ведутся ремонтные работы. Высокая степень готовности у объекта, находящегося на Тутаевском шоссе, 61. Там завершается ремонт кровли. В доме на Тутаевском шоссе, 68 выполнили уже 75% работ, а в доме на Московском проспекте, 61А производится ремонт фасада.

Остается неясной ситуация по законсервированным объектам прошлого года. Один объект уже сдан, на другом работают специалисты. Что происходит с другими домами – непонятно.

На общегородском собрании в понедельник, 8 июля, мэр Владимир Волков пообещал провести по этому вопросу собрание в Региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU