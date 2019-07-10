Из-за долгов Ярославна лишилась своего авто прямо день рождения

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-10T15:56:45+03:00

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В Ярославле судебные приставы арестовали автомобиль девушки, которая задолжала бывшему мужу более 300 тысяч рублей. Долгое время должница не собиралась отдавать деньги добровольным способом, тогда приставам пришлось применить меры воздействия.

- Удалось выяснить, что в собственности у девушки имеется автомобиль «Mazda». Приставу понадобилось время, чтобы вычислить место хранения автомобиля. Сегодня ранним утром иномарка должницы появилась возле ее дома, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Судебный пристав незамедлительно составил акт описи и ареста, после чего отвез арестованное имущество на специализированную стоянку судебных приставов.

Иронично, что машины должница лишилась в свой день рождения. У женщины есть некоторое время для того, чтобы погасить задолженность. В противном случае – ее автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU