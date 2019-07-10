2019-07-10T15:32:45+03:00
Общество

На территории Ярославской области появится огромное поле для гольфа

Объект будет располагаться на территории кластера «Ярославское взморье»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Уже 14 июля планируется открыть двери тренировочного поля.Уже 14 июля планируется открыть двери тренировочного поля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области на территории туристического кластера «Ярославское взморье» появится поле для гольфа. Устройство игрового поля будет проходить поэтапно, частями. Строительством объекта будет заниматься крупная компания, специализирующаяся на площадках для гольфа.

Уже 14 июля планируется открыть двери тренировочного поля. Трава, которую специально засели год назад, уже окрепла и пригодна для игры. Сейчас рабочие заканчивают возводить на объекте навес.

Следующие участки поля планируется ввести в эксплуатацию уже летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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