В Ярославле задержали пьяного водителя, уже лишенного прав за пьяную езду
Мужчина предстанет перед судом
В соответствии с российским законодательством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во Фрунзенском районе Ярославля на улице Щорса сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой сидел 28-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Ранее мужчина был привлечен к ответственности и лишен права управления транспортным средством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Молодой человек не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении преступника заведено уголовное дело. В соответствии с российским законодательством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU