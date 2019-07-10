2019-07-10T15:08:27+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали пьяного водителя, уже лишенного прав за пьяную езду

Мужчина предстанет перед судом
Полина ЗАЙЦЕВА
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В соответствии с российским законодательством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.В соответствии с российским законодательством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во Фрунзенском районе Ярославля на улице Щорса сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой сидел 28-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Ранее мужчина был привлечен к ответственности и лишен права управления транспортным средством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Молодой человек не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении преступника заведено уголовное дело. В соответствии с российским законодательством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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