2019-07-10T15:03:13+03:00
Общество

Суд оправдал бывшего директора школы-интерната Ларису Шельбах

Женщину обвиняли в том, что она заставила воспитанников пить мочу
Роман РЫЖИКОВ
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В скандале поставлена точкаВ скандале поставлена точкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для слабослышащих детей Ларису Шельбах. Женщину обвиняли в том, что она заставила пить мочу троих подростков. Якобы, это стало мерой воспитательного характера за то, что они помочились в общий бак с питьевой водой.

Правда, тогда даже воспитанники этого интерната говорили: «Ребята сами выпили стаканы с испорченной жидкостью…». Это было что-то вроде бахвальства, мол, что в этом такого? Только вот последствия у этого проступка оказались несоразмерными. Женщина лишилась рабочего места, на нее завели уголовное дело и даже собрали «достаточно доказательств».

Сами «потерпевшие» во время суда попросили у бывшего директора прощения, встав на колени. После этого никаких вопросов к Ларисе Вениаминовне остаться не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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