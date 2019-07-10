В Ярославской области в сарае нашли тело 11-летней девочки
Она получила удары током и скончалась
Школьница росла в благополучной многодетной семье, которая не состояла на учетеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В селе Новое Переславского района случилась трагедия – погиб 11-летний ребенок. Тело нашли 7 июля недалеко от своего дома. Всему виной несчастный случай: девочка пошла в сарай за куриными яйцами, где получила несовместимые с жизнью электротравмы.
Школьница росла в благополучной многодетной семье, которая не состояла на учете.
– По факту гибели ребёнка собран материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Причины трагедии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU