В Ярославской области в сарае нашли тело 11-летней девочки

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-10T14:18:06+03:00

Школьница росла в благополучной многодетной семье, которая не состояла на учете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Она получила удары током и скончалась

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В селе Новое Переславского района случилась трагедия – погиб 11-летний ребенок. Тело нашли 7 июля недалеко от своего дома. Всему виной несчастный случай: девочка пошла в сарай за куриными яйцами, где получила несовместимые с жизнью электротравмы.

Школьница росла в благополучной многодетной семье, которая не состояла на учете.

– По факту гибели ребёнка собран материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Причины трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU