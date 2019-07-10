2019-07-10T14:15:50+03:00
Общество

Ярославского предпринимателя подозревают в невыплате зарплат работникам

Размер задолженности перед сотрудниками превысил 150 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый в период с апреля 2018 года по март 2019 года периодически не выплачивал заработную плату работникам.Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый в период с апреля 2018 года по март 2019 года периодически не выплачивал заработную плату работникам.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Торговый дом "Ярославский колорит"». Мужчина подозревается в частичной невыплате зарплат шести своим сотрудникам.

- Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый в период с апреля 2018 года по март 2019 года периодически не выплачивал заработную плату работникам, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Размер задолженности превысил 150 тысяч рублей.

На данный момент проводятся следственные действия, изъята необходимая документация. Сотрудники органов проводят допросы и изучают финансовую отчетность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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