Ярославского предпринимателя подозревают в невыплате зарплат работникам
В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Торговый дом "Ярославский колорит"». Мужчина подозревается в частичной невыплате зарплат шести своим сотрудникам.
- Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый в период с апреля 2018 года по март 2019 года периодически не выплачивал заработную плату работникам, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Размер задолженности превысил 150 тысяч рублей.
На данный момент проводятся следственные действия, изъята необходимая документация. Сотрудники органов проводят допросы и изучают финансовую отчетность.
ИСТОЧНИК KP.RU