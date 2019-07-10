В Ярославской области осудят женщину, чей сын выпал из окна третьего этажа

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-10T13:53:58+03:00

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В Ярославской области осудят 44-летнюю жительницу Углича, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа. Установлено, что 14 мая 2019 года обвиняемая находилась вместе с сыном у себя в коммунальной квартире.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она покинула на некоторое время квартиру, оставив спящего ребенка одного без присмотра, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - При этом женщина видела, что оконные рамы кухонного окна открыты, но не придала этому значения, не уделив должного внимания безопасности ребенка.

Малыш потерял маму и начал искать ее, он забрался на подоконник и выпал из окна. В результате падения ребенок получил тяжкий вред здоровью. На данный момент мальчик изъят из семьи социальными службами. Уголовное расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU