2019-07-10T13:53:58+03:00
Общество

В Ярославской области осудят женщину, чей сын выпал из окна третьего этажа

Женщина была пьяна, когда произошло чп
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Уголовное расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.Уголовное расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ярославской области осудят 44-летнюю жительницу Углича, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа. Установлено, что 14 мая 2019 года обвиняемая находилась вместе с сыном у себя в коммунальной квартире.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она покинула на некоторое время квартиру, оставив спящего ребенка одного без присмотра, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - При этом женщина видела, что оконные рамы кухонного окна открыты, но не придала этому значения, не уделив должного внимания безопасности ребенка.

Малыш потерял маму и начал искать ее, он забрался на подоконник и выпал из окна. В результате падения ребенок получил тяжкий вред здоровью. На данный момент мальчик изъят из семьи социальными службами. Уголовное расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле после нескольких ливней затопило Республиканский проезд
В Ярославской области в сарае нашли тело 11-летней девочки
Ярославского предпринимателя подозревают в невыплате зарплат работникам
Ярославские выпускники превзошли одиннадцатиклассников прошлых лет
Нападающий «Эдмонтона» Тай Рэтти усилит ярославский «Локомотив»
Ярославец отправится в колонию строгого режима за кражу детского питания
В Ярославской области планируют увеличить зарплаты работникам почты
Под Рыбинском водитель эвакуатора вылетел на встречную и врезался в автобус
В Переславле-Залесском ночью полыхал торговый центр
Ярославцы предпочитают расплачиваться картами и не носить с собой «наличку»
В Ярославле пенсионерка купила у мошенников лекарства за 200 тысяч
В Ярославле полицейские прикрыли наркопритон в центре города
Вот такой последний путь: новое кладбище для ярославцев тонет в грязи
В Ярославле спасатели сняли с дерева перепуганного ребенка
Они возвращаются! Известное такси устроило тройное ДТП в Ярославле
Водительская сторона всмятку: на Костромском шоссе в Ярославле расплющило такси
Паромную переправу в Мышкине перекроют из-за учений
В Рыбинске отремонтируют улицу Герцена
В акватории Ярославской области произошло несколько страшных инцидентов
Вместе с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в Ярославль приедет кубок Гагарина
В Рыбинске осудили двух женщин, организовавших подпольный банк
В Ярославле заключили под стражу мужчину, который убил жену топором
В Рыбинске пройдет этап полумарафонской серии «Бегом по Золотому кольцу»
Считает, что невиновен: ярославец, который торговал проститутками, написал заявление на сотрудников полиции
В Ярославской области выявлен магазин, где мясо хранилось с нарушениями