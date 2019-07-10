Ярославские выпускники превзошли одиннадцатиклассников прошлых лет

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-10T13:19:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В департаменте образования Ярославской области 9 июля подвели итоги ЕГЭ, который сдавали выпускники региона. В 2019 году экзамены сдавали 6454 одиннадцатиклассника. Согласно полученным результатам, в этом году школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом.

- Государственную итоговую аттестацию успешно сдали 99,1 процента одиннадцатиклассников, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Кампания прошла максимально объективно, без технологических сбоев и утечки экзаменационных материалов. 78 работ участников ЕГЭ оценены в 100 баллов – в прошлом году их было 70. Также увеличилось число работ, которые набрали больше 81 балла. Их доля выросла с 13 до 21 процента.

Выросло и количество работ, написанных школьниками на максимальный балл. Среди них есть дисциплины по химии, литературе и русскому языку. Не справились с заданиями всего 0,1 процента учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU