2019-07-10T12:50:54+03:00
Спорт

Нападающий «Эдмонтона» Тай Рэтти усилит ярославский «Локомотив»

Канадский игрок будет играть за «Бронепоезд»
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Официальный сайт ХК "Локомотив" ЯрославльФото: Официальный сайт ХК "Локомотив" Ярославль
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Канадец Тай Рэтти будет играть за ярославский «Локомотив». Хоккейный клуб подпишет контракт с нападающим «Эдмонтона» на один год. В этой команде работал нынешний тренер «Бронепоезда» Крейг Мактавиш, так что новый подопечный уже знаком с руководством клуба.

26-летний хоккеист в начале своей карьеры выступал за молодежную сборную Канады на чемпионате мира для игроков моложе 20. Также Рэтти выиграл чемпионат молодежной Западной Хоккейной Лиги в составе «Портленд Уинетр Хоукс», играл за «Сент-Луис Блюз». Последние два сезона провел в НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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