2019-07-10T11:54:55+03:00
Происшествия

Под Рыбинском водитель эвакуатора вылетел на встречную и врезался в автобус

В результате аварии есть пострадавшие
Полина ЗАЙЦЕВА
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По предварительной информации 45-летний водитель эвакуатора не справился с управлением. Фото: "Подслушано в Рыбинске"/vk.com.По предварительной информации 45-летний водитель эвакуатора не справился с управлением. Фото: "Подслушано в Рыбинске"/vk.com.
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В Ярославской области под Рыбинском возле деревни Воробьевка на 223 километре трассы «Сергиев Посад-Череповец» 10 июня около семи часов 45 минут утра произошла авария с участием автобуса и эвакуатора. По предварительной информации 45-летний водитель эвакуатора не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

- После этого мужчина совершил столкновение с автобусом ПАЗ, которым управлял 68-летний мужчина, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП в больницу доставлены: водитель и пассажир эвакуатора – жители Московской области, а также 3 пассажира автобуса – жители Рыбинского района Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС, а также врачи скорой помощи. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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