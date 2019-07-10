Ярославцы предпочитают расплачиваться картами и не носить с собой «наличку»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-10T11:20:45+03:00

За три месяца в области совершено 48,7 миллионов безналичных операций

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Все больше горожан предпочитают расплачиваться за свои покупки по безналичному расчету. За последние три месяца на территории области совершено 48,7 миллионов операций, и это почти на 33% больше, чем за этот же период в прошлом году. Суммарный объем операций достигает 80,7 миллиардов рублей.

86,5% безналичных оплат осуществляется за товары и услуги. Как правило, ярославцы оплачивают картой небольшие покупки, средний чек которых составляет 730 рублей.

– Объем безналичных расчетов в регионе растет гораздо быстрее, чем суммы получения наличных, – говорит управляющий Отделением Ярославль ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев.

Это происходит по ряду причин. Одна из них – расширение инфраструктуры приема карт. На 1 апреля 2019 в Ярославской области число терминалов и банкоматов составило 27, 5 тысяч штук. Это показатель увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Также сами банки стимулируют клиентов расплачиваться по безналу, придумывая программы лояльности и системы бонусов. Активно пользоваться картами начинают пенсионеры и дети, которым родители оформляют их для «карманных» денег.

ИСТОЧНИК KP.RU