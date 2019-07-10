В Ярославле полицейские прикрыли наркопритон в центре города
Его организовала 43-летняя местная жительница
Преступница сама употребляла запрещенные вещества.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В Ярославле сотрудники полиции выявили наркопритон в Ленинском районе города. Установлено, что организацией притона занималась 43-летняя ярославна, которая сама употребляет наркотики.
- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU