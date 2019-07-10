2019-07-10T10:31:41+03:00
Происшествия

В Ярославле полицейские прикрыли наркопритон в центре города

Его организовала 43-летняя местная жительница
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступница сама употребляла запрещенные вещества.Преступница сама употребляла запрещенные вещества.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославле сотрудники полиции выявили наркопритон в Ленинском районе города. Установлено, что организацией притона занималась 43-летняя ярославна, которая сама употребляет наркотики.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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