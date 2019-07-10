Вот такой последний путь: новое кладбище для ярославцев тонет в грязи

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-10T09:47:35+03:00

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Новое кладбище в Селифонтово, где теперь хоронят ярославцев, утопает в грязи. Именно здесь в мае было выделено три гектара земли, когда места на Осташинском кладбище неожиданно закончились. По оценкам специалистов, этого хватит только на год. Все это время мэрия продолжает поиски места, где хоронить людей.А пока траурные процессии с трудом пробираются к могилам, гробы приходится провозить на внедорожниках, а машины копарей застревают так, что рвутся тросы. Люди, провожающие близких в последний путь, падают в грязь.

Так быть не должно. Мы ждем ответа властей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/719388" frameborder="0"></iframe> Вот такой последний путь..

ИСТОЧНИК KP.RU