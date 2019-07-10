2019-07-10T08:03:24+03:00
Общество

В Ярославле спасатели сняли с дерева перепуганного ребенка

Он хотел спрыгнуть с тарзанки и передумал
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль /vk.comФото: Жесть Ярославль /vk.com
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Эх, перевелись, похоже, маленькие смельчаки на земле ярославской. Теперь уже спасатели снимают с деревьев не только котят, но и передумавших детей. Так, 8 июля специалистам пришлось ехать на вызов в Брагино. На Тутаевском шоссе мальчишка залез на дерево, чтобы спрыгнуть с тарзанки, но, оказавшись на суку, на высоте чуть выше трех метров (спасательная «буханка» высотой 2, 64, а когда на нее взобрался взрослый мужчина, ребенок был на уровне его груди) прыгун передумал.

- Группа отреагировала быстро. Приехали. Сняли. Отправили домой, - поделился забавным происшествием Максим Бородулин в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

Пользователи наперебой залупили по клавишам: молодежь уже не та. Одна девушка даже позавидовала, что теперь дети могут вызвать МЧС, в то время как ей приходилось пересиливать себя, чтобы слезть с дерева (скорее всего, речь идет о детстве).

Вспомнилась фраза: «Каждый мужчина – случайно выживший мальчик». Судя по этому видео, «мужчин» будет все больше.

Слава Богу, он передумал спрыгивать! .Видео: Максим Бородулин, Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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