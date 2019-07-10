2019-07-10T07:20:28+03:00
Происшествия

Они возвращаются! Известное такси устроило тройное ДТП в Ярославле

На Пятерке «Рено» врезалось в припаркованные машины
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Первый ярославский автопортал /vk.comФото: Первый ярославский автопортал /vk.com
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Ночью 9 июля на Пятерке произошло курьезное ДТП. Некогда известное своими частыми авариями такси устроило тройное ДТП, собрав сразу две припаркованные на улице Жукова машины.

- Починили все битые машины, теперь снова Краш-Тесты начнутся… - шутят ярославцы в группе «Первый ярославский автопортал» в Вконтакте.

Пока о пострадавших среди людей информации не поступало. А вот машинам досталось неслабо: кузовной ремонт двух иномарок точно встанет в копеечку, у одной из них еще и повреждена подвеска.

Фото: Первый ярославский автопортал /vk.com

Фото: Первый ярославский автопортал /vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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