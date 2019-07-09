Водительская сторона всмятку: на Костромском шоссе в Ярославле расплющило такси

СЕГОДНЯ 21:42 2019-07-09T21:43:41+03:00

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На недавно отремонтированном участке Костромского шоссе в Ярославле произошла жуткая авария. По предварительным данным, «Лада Веста» столкнулась с фурой. Водительскую сторону отечественной легковушки расплющило. Такой удар мог стать летальным, однако, информация о пострадавших пока уточняется. Отметим, Машина получила повреждение с обоих сторон. У автомобиля нет заднего стекла и порвана часть кузова.

- Когда машину увозили на эвакуаторе, скорой рядом не было, - сообщают очевидцы.

Отметим, машина была на нижегородских номерах

ИСТОЧНИК KP.RU