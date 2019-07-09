В акватории Ярославской области произошло несколько страшных инцидентов

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-09T18:13:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области за минувшие выходные произошло несколько страшных инцидентов на акватории региона. Один из них случился с капитаном яхты, находившейся в водах Волги. Мужчине стало плохо и он упал за борт. Капитана сумели вытащить из воды, однако, он скончался от сердечной недостаточности.

Второй инцидент произошел в акватории Плещеева озера. Предположительно, пьяный мужчина утонул. Хотя специальные службы, работающие на месте, до сих пор не нашли тело.

- Конкретной информации пока нет, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - На месте проводятся поисковые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU