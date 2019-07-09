Вместе с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в Ярославль приедет кубок Гагарина
Трофей можно будет увидеть 11 июля в спорт-баре «Борода»
Чтобы пообщаться со знаменитым хоккеистом, а также прикоснуться к кубку Гагарина, фанатам необходимо посетить бар в промежуток с 12 до 15 часов дня.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Ярославль приедет силовой защитник хоккейного клуба «ЦСКА» Михаил Пашнин и привезет с собой главный трофей КХЛ. Кубок Гагарина будет представлен всем желающим ярославцам 11 июля в спорт-баре «Борода».
Чтобы пообщаться и сфотографироваться со знаменитым хоккеистом, а также прикоснуться к главному хоккейному трофею Европы, фанатам необходимо посетить бар в промежуток с 12 до 15 часов дня.
Стоит отметить, что в 2018 году Ярославль уже принимал у себя знаменитый кубок.Тогда его привез в город игрок клуба «Ак Барс» Михаил Сидоров.
ИСТОЧНИК KP.RU