2019-07-09T19:19:51+03:00
Общество

В Рыбинске отремонтируют улицу Герцена

Он завершится в октябре
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Сейчас подрядная организация проводит демонтаж старого бортового камняСейчас подрядная организация проводит демонтаж старого бортового камняФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске начались подготовительные работы перед ремонтом улицы Герцена. Износ асфальтового покрытия на некоторых участках составляет более 80 процентов. Крайняя полоса уже давно является причиной поврежденных колес: она имеет большую колейность и проседающий асфальт. Будет отремонтирован отрезок от Советской площади до улицы Пушкина. Там будет полностью заменено покрытие. Между слоями появится сетка, которая поможет избежать колейности. На проезжей части появятся плавающие колодцы, а на пешеходной зоне – обычные. Еще будет нанесена пластиковая дорожная разметка и установлены новые светофорные объекты на пересечении Герцена с улицами Ломоносова, Гоголя и Бородулина. На это предусмотрено 42 миллиона 146 тысяч рублей.

Сейчас подрядная организация проводит демонтаж старого бортового камня.

Ремонт пройдет по полосам, без закрытия дороги. Его планируют завершить до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Паромную переправу в Мышкине перекроют из-за учений
В акватории Ярославской области произошло несколько страшных инцидентов
Вместе с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в Ярославль приедет кубок Гагарина
В Рыбинске осудили двух женщин, организовавших подпольный банк
В Ярославле заключили под стражу мужчину, который убил жену топором
В Рыбинске пройдет этап полумарафонской серии «Бегом по Золотому кольцу»
Считает, что невиновен: ярославец, который торговал проститутками, написал заявление на сотрудников полиции
В Ярославской области выявлен магазин, где мясо хранилось с нарушениями
В Ярославле задержали дилера, который хотел сбыть больше полкило героина
В Ярославской области выросло число безработных граждан, которых трудоустроили
В Ярославле стартует социальная кампания «Переведи бабушку в интернет»
В Ярославле мужчина запер пьяного угонщика в собственной машине
Пропавшая в Ярославле 87-летняя пенсионерка найдена живой
Дети из Ярославской области завоевали на Всемирных играх победителей 10 медалей
Ярославль окажется во власти проливных дождей и гроз: когда ждать непогоду
В Ярославле убрали провал грунта на Волжской набережной
На курорте «Ярославское взморье» состоится «Всероссийский день Рыбака»
Ярославцы возмущены черными водами реки Нора
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
В Ярославской области пара чуть не лишилась отпуска из-за долга по коммуналке
Ехал в пустом автобусе: в Ярославской области мужчина угрожал убийством кондуктору
Ярославцу присудили 200 часов работ за вождение машины под каннабиоидами
В Заволжском районе Ярославля полицейские задержали торговца марихуаной
В Рыбинске троллейбус провалился в яму, вырытую для установки бордюра
Ярославские продукты занимают 40% из общего объема соцпитания региона
В мэрии Ярославля решили за неделю огородить все городские долгострои
Под Ярославлем на трассе «Холмогоры» ДТП стало причиной километровой пробки
В Ярославле идет строительство самого большого спорткомплекса в регионе