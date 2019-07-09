В Рыбинске отремонтируют улицу Герцена
В Рыбинске начались подготовительные работы перед ремонтом улицы Герцена. Износ асфальтового покрытия на некоторых участках составляет более 80 процентов. Крайняя полоса уже давно является причиной поврежденных колес: она имеет большую колейность и проседающий асфальт. Будет отремонтирован отрезок от Советской площади до улицы Пушкина. Там будет полностью заменено покрытие. Между слоями появится сетка, которая поможет избежать колейности. На проезжей части появятся плавающие колодцы, а на пешеходной зоне – обычные. Еще будет нанесена пластиковая дорожная разметка и установлены новые светофорные объекты на пересечении Герцена с улицами Ломоносова, Гоголя и Бородулина. На это предусмотрено 42 миллиона 146 тысяч рублей.
Сейчас подрядная организация проводит демонтаж старого бортового камня.
Ремонт пройдет по полосам, без закрытия дороги. Его планируют завершить до конца октября.
ИСТОЧНИК KP.RU