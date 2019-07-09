В Рыбинске осудили двух женщин, организовавших подпольный банк

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-09T16:48:06+03:00

Личный доход в виде комиссии для них составил более четырех миллионов рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

За год женщины осуществили банковские операции на сумму более 145 миллионов рублей

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В Рыбинске осудили 32-летнюю и 37-летнюю местных жительниц, которые организовали в городе подпольный банк. Установлено, что с 2015 по 2016 год преступницы занимались обналичиванием денежных средств.

- Клиентами «банка» становились юридические лица, заинтересованные в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности организации и уклонении от уплаты налогов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

За год женщины сумели осуществить банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей. Личный доход в виде комиссии для них составил более четырех миллионов рублей. Суд назначил женщинам один год и восемь месяцев, а также один год и шесть месяцев условно, с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU