В Рыбинске осудили двух женщин, организовавших подпольный банк
В Рыбинске осудили 32-летнюю и 37-летнюю местных жительниц, которые организовали в городе подпольный банк. Установлено, что с 2015 по 2016 год преступницы занимались обналичиванием денежных средств.
- Клиентами «банка» становились юридические лица, заинтересованные в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности организации и уклонении от уплаты налогов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
За год женщины сумели осуществить банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей. Личный доход в виде комиссии для них составил более четырех миллионов рублей. Суд назначил женщинам один год и восемь месяцев, а также один год и шесть месяцев условно, с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU